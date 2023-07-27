أولياء أمور طلبة الشهادة الإعدادية بالجيزة يطالبون بخفض درجات تنسيق الثانوى العام

كتب محمود طه حسين

طالب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة بخفض درجات تنسيق القبول بالثانوى العام، للعام الدراسي المقبل، لأقل من 225 درجة، مؤكدين أن هناك فئة وشريحة من الطلاب يحتاجون للنزول بالتنسيق 5 درجات فأقل حتى يتمكنوا من الالتحاق بالصف الأول الثانوى العام لعدم قدرتهم على دخول المدارس الخاصة والتى تقبل بتنسيق أقل ولكن بمصروفات مرتفعة، حيث ناشد أولياء الأمور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بالنزول بدرجات التنسيق أسوة بزملائهم بمحافظة القاهرة.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024 من 245 درجة إلى 235 درجة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوى العام 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة، مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول، حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.