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أمين عام الأمم المتحدة يعين مصريا في لجنة الخبراء المعنية باليمن

الخميس، 27 يوليو 2023 02:29 م
أمين عام الأمم المتحدة يعين مصريا في لجنة الخبراء المعنية باليمن جوتيريش
كتبت : هند المغربي

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عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المصري جاسر الشاهد عضواً في لجنة الخبراء المعنية باليمن حيث تقدم اللجنة الدعم للجنة العقوبات التي تضم أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ مهامها.
 
 
تم إنشاء لجنة العقوبات بناءً على القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2140 في عام 2014. وقد عملت اللجنة بجدية لمعالجة التحديات متعددة الجوانب التي نشأت نتيجة النزاع في اليمن، وتتركز مهمتها في رصد تنفيذ إجراءات العقوبات.
 
جاسر الشاهد
جاسر الشاهد
وقد عمل الشاهد سابقا في كلا من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في مجالات ادارة الازمات وشؤون نزع السلاح، وحاصل على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة ووريك في انجلترا.
 
 

الأمم المتحدة

اليمن

جاسر الشاهد

مجلس الأمن



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