نصائح للحفاظ على البشرة خلال الموجة الحارة

كتبت فاطمة ياسر

مع ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البلاد لموجة حر شديدة يجب التعرف على أفضل الطرق للحفاظ على صحة البشرة، وتقليل فرص تعرضها لأى مضاعفات.

لذا قدم التقرير المنشور عبر موقع verywellhealth أهم النصائح للحفاظ على صحة البشرة خلال فصل الصيف، ومنها:

- غسل الوجه بالماء الفاتر بشكل دورى صباحا ومساء وعند بذل أى مجهود، والهدف تنظيف البشرة من العرق، الذى يعرضها للظهور بمظهر غير جيد.

- استخدام واقى الشمس، يعد من الأمور الجيدة عند التعرض لأشعة الشمس، فقبل الخروج يجب وضعه على البشرة بفترة كافية فواقى الشمس يحميها من التلف، والجفاف، وظهور تغيرات فى اللون البشرة.

- رطب بشرتك عن طريق تناول كميات كبيرة من الماء، والسوائل، واستخدام مرطبات البشرة، والغسول المناسب لنوع بشرتك، والكريمات المرطبة، جميع هذه الحيل تحافظ عليها ضد الجفاف.

- قللى قدر الإمكان من استخدام مستحضرات التجميل، لأنها تؤثر بشكل سلبى على صحة البشرة، وتزيد من تعرضها للإصابة بالجفاف الشديد.

- تناول الأطعمة الصحية يعد من الحيل الجيدة التى تحافظ على صحة البشرة، فتناول الفواكه والخضراوات، يعد من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بأى مشكلة فى البشرة، وتعمل على ترطيبها وحمايتها من الجفاف.