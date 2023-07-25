دراسة: موجات الحرارة الشديدة كانت ستحدث مرة كل 250 عاما لولا تدخل البشر

كتبت: نهال أبو السعود

كشف تقرير جديد نشرته شبكة ايه بي سي الأمريكية أن موجات الحرارة الخطيرة التي تعاني منها أمريكا الشمالية وأوروبا ستكون "مستحيلة فعليًا" بدون التغير المناخي الذي تسبب به البشر حيث كانت ستحدث مرة كل ربع قرن لولا الاحتباس الحراري الناتج عن الأنشطة البشرية.

وتظهر التوقعات أن المناطق في الولايات المتحدة التي كانت تعاني من درجات حرارة قياسية ، بما في ذلك الجنوب الغربي والجنوب الشرقي ، ستستمر في مواجهة درجات حرارة شديدة الحرارة في المستقبل المنظور.

وفقا لتحليل World Weather Attribution وهو تعاون أكاديمي يستخدم ملاحظات الطقس ونماذج المناخ لحساب كيفية تأثير تغير المناخ على شدة واحتمالية حدوث ظواهر الطقس المتطرفة، لم تكن موجات الحرارة التي حدثت في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين طوال شهر يوليو ممكنة لولا الاحترار العالمي.

قال الباحثون إن درجات الحرارة قفزت إلى 45 درجة مئوية - أو 113 درجة فهرنهايت - في بعض المناطق ، مما أدى إلى تنبيهات الحرارة وحرائق الغابات ودخول المستشفيات والوفيات المرتبطة بالحرارة.

لم تعد موجات الحرارة الأخيرة تعتبر "غير عادية" ، حيث أن استمرار الاحتباس الحراري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سيؤدي إلى زيادة سخونة موجات الحرارة المستقبلية ما لم يتم خفض الانبعاثات بشكل كبير ، وفقًا للتقرير.

تظهر الأدلة أن تغير المناخ جعل موجات الحرارة أكثر سخونة وأطول وأكثر تواترا. ووجد التقرير أن الباحثين درسوا فترات الحرارة الأكثر خطورة في كل منطقة ، ووجدوا أن موجات الحرارة هذه لم تعد نادرة بسبب الاحترار الناجم عن حرق الأحافير والأنشطة البشرية الأخرى.

وجد التحليل أن مثل هذه الأحداث التي يشهدها العالم الان من موجات الطقس المتطرفة، لديها الآن فرصة بنسبة 10% لحدوثها كل عام في أوروبا ، وحوالي 6.7% فرصة لحدوثها كل عام في الولايات المتحدة وبدون تغير المناخ الذي يسببه الإنسان ، من المحتمل أن تكون الحرارة الشديدة مقصورة على مرة واحدة فقط كل 250 عامًا ، في حين أن موجات الحرارة بحجم ما حدث في يوليو كانت "مستحيلة فعليًا".