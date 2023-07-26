ونقل الراديو عن مسئول أمني قوله إن هذه الخطوة تأتي في إطار الرأفة مع السجناء بمناسبة احتفال ديني الأسبوع المقبل.

وكانت أونج سان سوتشي البالغة من العمر 78 عاما قد اعتقلت في أول فبراير عام 2021 عندما استولى الجيش على السلطة، وحكم عليها بالسجن لمدة 33 عاما عقب إدانتها بعدة اتهامات.