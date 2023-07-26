أفاد راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، بأن حكومة ميانمار التى يسيطر عليها الجيش تعتزم نقل زعيمة البلاد السابقة "أونج سان سوتشى" من أحد السجون فى العاصمة "ناى بى تاو" واحتجازها رهن الاعتقال المنزلى.
ونقل الراديو عن مسئول أمني قوله إن هذه الخطوة تأتي في إطار الرأفة مع السجناء بمناسبة احتفال ديني الأسبوع المقبل.
وكانت أونج سان سوتشي البالغة من العمر 78 عاما قد اعتقلت في أول فبراير عام 2021 عندما استولى الجيش على السلطة، وحكم عليها بالسجن لمدة 33 عاما عقب إدانتها بعدة اتهامات.
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