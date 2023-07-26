ملعقة من زيت الزيتون يوميًا تقوى ذاكرتك وتنقذ عقلك من الخرف

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن إضافة زيت الزيتون إلى نظامك الغذائى بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الوفيات المرتبطة بالخرف بنسبة تصل إلى 28%، ويعتقد الباحثون فى الولايات المتحدة أن هذا الزيت، إضافة شهيرة للعديد من أطباق الطهى وعنصر أساسى فى حمية البحر الأبيض المتوسط ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا فى صحة الدماغ، بحسب موقع studyfinds.

وأوضح الباحثون، فى الدراسة التى تم تقديمها فى الاجتماع السنوى للجمعية الأمريكية للتغذية فى بوسطن، أنه من خلال دمج نصف ملعقة كبيرة فقط من زيت الزيتون فى نظامك الغذائى اليومى، قد تتمكن من تقليل خطر الوفاة بسبب الخرف.

ونظرًا للمعدلات العالمية المتزايدة لمرض ألزهايمر وأشكال الخرف الأخرى، فقد تكون هذه النتائج مهمة، واقترح الباحثون أن أسلوب الحياة الصحى، بما فى ذلك العوامل الغذائية، قد يساعد فى منع أو إبطاء تقدم مرض ألزهايمر.

ويعد اختيار زيت الزيتون، وهو منتج طبيعى، بدلاً من الدهون مثل السمن الصناعى والمايونيز، خيارًا آمنًا وقد يقلل من خطر الإصابة بالخرف القاتل.

هذه هى الدراسة الأولى لاستكشاف العلاقة بين العادات الغذائية والموت المرتبط بالخرف.

قام فريق البحث بتحليل الاستبيانات الغذائية وسجلات الوفيات التى تم جمعها من أكثر من 90 ألف أمريكى على مدى ثلاثة عقود خلال هذه الفترة توفى 4.749 مشاركًا بسبب الخرف.

ووجدت الدراسة أن الأفراد الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 28% للوفاة من الخرف مقارنة بأولئك الذين نادرًا ما يستهلكونه أو لم يستهلكوه مطلقًا.

علاوة على ذلك فإن استبدال ملعقة صغيرة فقط من السمن النباتي أو المايونيز بكمية معادلة من زيت الزيتون يوميًا أظهر ارتباطًا بانخفاض خطر الوفاة من الخرف بنسبة 8 إلى 14%.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن أولئك الذين يستخدمون زيت الزيتون بانتظام بدلاً من الدهون المصنعة أو الحيوانية يميلون إلى الحفاظ على نظام غذائى صحى بشكل عام.