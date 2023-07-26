مقتل سائق فى مشاجرة بسبب خلافات النسب بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لفظ سائق أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالجهة اليسرى من البطن على يد زوج شقيقته بسبب خلافات النسب بينهما نطاق مركز أبوكبير محافظة الشرقية.



البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى بوصول،" م م م" 34 سنة ،سائق مقيم أبوكبير ،جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ بالجهة اليسري بالبطن وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من التحريات الأولية، قيام " أ ح م" 50 سنة عاطل، زوج شقيقة المجني عليه، بارتكاب الواقعة، وقيامه بالتشاجر مع المجنى عليه،إثر خلافات عائلية بينه وبين زوجته شقيقة المتوفى،التى تركت منزل الزوجية قبل الواقعة بأيام وقام المتهم بالتشاجر مع شقيقها محدثا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار.



وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار المتهم.



