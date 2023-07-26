وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية اليوم الأربعاء، بأن الإعصار كان مصحوبا برياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة، فيما أمرت السلطات المواطنين المقيمين في المجتمعات الساحلية بمغادرة منازلهم، وطلبت من الصيادين إخراج قواربهم من المياه، كما أرسلت رجال الشرطة لإقناع الرافضين بالانصياع لأوامر الإجلاء.

وألغت سلطات الطيران عشرات الرحلات الداخلية، فيما من المتوقع أن تضعف قوة الإعصار قليلا مع مغادرته الفلبين غدا الخميس، ليعبر مضيق تايوان ويصل إلى اليابسة بالقرب من فوجيان بالصين يوم الجمعة المقبل.

