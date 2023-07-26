اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يوليو 2023 02:58 م
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مصرع شخصين صعقا بالكهرباء فى حادثين بأطفيح

الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:28 م
مصرع شخصين صعقا بالكهرباء فى حادثين بأطفيح سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخصان مصرعهما نتيجة إصابتهما بصعق كهربائا فا حادثين متفرقين بأطفيح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص نتيجة إصابته بصعق كهربائى فى أطفيح، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم مناظرة الجثة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أطفيح، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
كما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع شخص آخر فى أطفيح نتيجة إصابته بصعق كهرباء، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا فى وفاته جنائيا وأكدت التحريات عدم وجود شبهة فى الحادث، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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