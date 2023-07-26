مش كلها تتحمل الحرارة العالية.. أساسيات لازم تعرفيها عند اختيار زيت الطهى

كتبت ميرفت رشاد

عند اختيار زيت الطهي، سوف تحتاجين إلى التفكير في نقطة احتراقه وما إذا كان مكررًا أم غير مكرر، قد تكون بعض الدهون، مثل الدهون المتعددة غير المشبعة ، غير مستقرة وغير صحية عند تسخينها وقد تؤدى إلى الإصابة بالأمراض، وإليك أفضل أنواع زيوت الطبخ، وفقا لما نشره موقع " healthnews". أساسيات زيت الطهي لا تتحمل جميع زيوت الطهي الحرارة العالية. يُفضل استخدام بعضها باردًا في السلطات ، والبعض الآخر مناسب للقلي ، ويمكن للبعض الآخر التعامل مع القلي الكثيف، فيما يلي ثلاثة أشياء يجب مراعاتها عند اختيار زيت الطهي.



نقطة الدخان نقطة الدخان هي درجة الحرارة التي يبدأ فيها الزيت في التفتت وتحويله إلى مواد غير صحية يؤدي استخدام الزيت الرقيق ، مثل زيت الزيتون ، على درجة حرارة عالية ، إلى دخانه ، ورائحته كريهة وغير صحية، يتدهور الزيت ويؤدي إلى ظهور الجذور الحرة في الجسم ، مما يساهم في الإصابة بالأمراض. في حالة الطهي على نار عالية ، ضع في اعتبارك الزيوت التي تحتوي على نقاط تدخين أعلى ، مثل زيت الأفوكادو أو زيت الفول السوداني.



تكوين الدهون تحتوي زيوت الطبخ على كميات متفاوتة من الدهون الغذائية : غير المشبعة المتعددة ، والأحادية غير المشبعة ، والمشبعة. لفترة طويلة ، كان يُعتقد أن الدهون المشبعة تساهم في الإصابة بأمراض القلب ، لكن العلماء يدركون مؤخرًا أن البيانات معيبة.



مكرر أم غير مكرر؟ يتطلب استخراج الزيت من مصادر الغذاء حرارة وأحيانًا معالجة ثقيلة. زيوت الطهي إما مكررة أو غير مكررة ، مما يشير إلى كيفية صنعه،. تستخدم الزيوت المكررة مستويات حرارة أعلى لإخراج الزيت وقد تفقد العناصر الغذائية خلال العملية - لكنهاغالبًا ما تكون أكثر ثباتًا على الرف، على العكس من ذلك ، تستخدم الزيوت غير المكررة قدرًا ضئيلًا من الحرارة أو لا تستخدم أي حرارة ، وتحتفظ بمزيد من النكهة والتغذية ، وتتمتع بفترة صلاحية أقصر.

أفضل زيوت الطبخ

زيت الأفوكادو

يُصنع زيت الأفوكادو عن طريق عصر الأفوكادو ويحتوي على العديد من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تعتبر صحية ومستقرة بدرجة كافية حتى لا تتلف أثناء الطهي، الفوائد الأخرى لزيت الأفوكادو هي نقطة دخانه العالية - أكثر من (260 درجة مئوية) - ونكهته الخفيفة.



زيت الفول السوداني

زيت الفول السوداني هو زيت مكرر مصنوع من الفول السوداني المطحون ويحتوي على العديد من الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب. يحتوي زيت الفول السوداني على درجة دخان تبلغ (232 درجة مئوية) ، مما يعني أنه يتحمل درجة حرارة عالية في الطهي، علاوة على ذلك ، فهي غير مكلفة نسبيًا ولها نكهة خفيفة.



زيت الزيتون

يبدو أن زيت الزيتون ، وهو عنصر أساسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، هو زيت الطهي الصحي المفضل لدى الجميع، يحتوي زيت الزيتون على كمية جيدة من الدهون الصحية والمستقرة ، بما في ذلك الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المشبعة وكمية صغيرة فقط من الدهون المتعددة غير المشبعة. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات E و K.

يحتوي زيت الزيتون على نقطة دخان أقل من الزيوت الأخرى ، حوالي (190 درجة مئوية) ، لذلك من الأفضل استخدامه باردًا على الخضار أو السلطة أو للقلي على نار متوسطة، هناك أنواع مختلفة من زيت الزيتون ، بعضها له نكهة أقوى (مثل زيت الزيتون البكر الممتاز) والبعض الآخر بنكهة خفيفة.

ملاحظة على الزيوت النباتية

على مدى العقود القليلة الماضية ، تم الترويج للزيوت النباتية مثل زيت الذرة وزيت الكانولا كزيوت صحية بسبب انخفاض مستويات الدهون المشبعة فيها. ومع ذلك ، تحتوي هذه الزيوت على مستويات عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة ، وتظهر الأبحاث الحديثة أن هذه الدهون قد تكون غير مستقرة في درجات الحرارة العالية، بالإضافة إلى ذلك ، تتغير هذه الزيوت وتتحلل عند تعرضها للحرارة العالية ، مما قد يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي والالتهاب، يتم أيضًا معالجة زيت الكانولا والزيوت النباتية الأخرى بشكل مكثف أكثر من تلك المذكورة أعلاه.