اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:34 م
أكرم القصاص
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مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية وفيتنام للتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

الأربعاء، 26 يوليو 2023 12:01 م
مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية وفيتنام للتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية وفيتنام
بيشوى رمزى

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وقعت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة مذكرة تفاهم مع جمهورية فيتنام الاشتراكية. 
 
وبحسب بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فإن مذكرة التفاهم تهدف إلى عقد اجتماعات دورية على مستوى رفيع، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك تعزيز الشراكة والتعاون فى المجالات الاقتصادية والصناعية والثقافية والسياحية.
 
وقام بالتوقيع ممثلاً عن الأمانة العامة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، والسفير ها كيم نجوك، نائب وزير الشؤون الخارجية، ممثلاً عن وزارة الشؤون الخارجية بفيتنام.
 
 
 

الجامعة العربية

فيتنام

مذكرة تفاهم

اخبار الجامعة العربية

رشيد خطابي



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