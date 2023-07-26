وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن شي كان يعمل مساعدا لدى ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضحت القناة أن المحكمة الجنائية في مانهاتن بولاية نيويورك أدانت "شي" في جميع التهم المدرجة في لائحة الاتهام الموجهة ضده من بينها الاحتيال عبر الانترنت وغسيل الأموال.