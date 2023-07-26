محافظ بورسعيد: توزيع 3 آلاف بطاقة بدل منطقة حرة "كارت ميزا" لأصحاب المعاشات

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، توزيع 3 آلاف بطاقة بدل منطقة حرة "كارت ميزا" لأصحاب المعاشات حتى اليوم الثالث خلال المرحلة الأولى، من توزيع البطاقات، حيث تتواصل أعمال تسليم بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقى بدل المنطقة الحرة " كارت ميزا "، لليوم الرابع على التوالي.

وأوضح أنه من المقرر أن تستمر توزيع البطاقات حتى السبت القادم 29 يوليو، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، ويتم توزيع البطاقات من مقر "ديوان عام محافظة بورسعيد"، من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد.

وكان محافظ بورسعيد، قد التقى المواطنين من أصحاب المعاشات، خلال استلامهم كارت ميزا، للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وسرعة حصولهم على البطاقات، وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم بدء صرف بدل المنطقة الحرة اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس بواسطة ماكينات الصرف الآلى واستخدامها فى شراء أى احتياجات أخرى والتعامل بواسطتها من خلال جميع مدفوعات الاجهزة الحكومية والغير حكومية.

جدير بالذكر أن بطاقات المنطقة الحرة " كارت ميزا " يتم توزيعها لأصحاب المعاشات كمرحلة أولى فى الجهات التالية: الأحياء (الزهور والضواحى والعرب وجنوب ومدينة بورفؤاد)، والمديريات (مديرية الإسكان والمرافق - مديرية الشباب والرياضة - مديرية التموين والتجارة الداخلية - مديرية الاوقاف - المديرية المالية - مديرية القوى العاملة - مديرية الزراعة - الطب البيطرى )، الشركة البورسعيدية - الإنشاءات البحرية - الحجر الزراعى - التأمين الصحى الشامل - القطاع العام وشركات قطاع الأعمال "" شركة عمر أفندى والنقل المائى وشركة بيبسى وشركة إدفينا وشركة الغازات الصناعية".

كما سيتم توزيع كارت منطقة حرة لأصحاب المعاشات كمرحلة ثانية اعتبارا من الأحد 30 يوليو وحتى 6 اغسطس، وذلك فى الجهات التالية: مديرية التنظيم والادارة - مديرية التربية والتعليم - قصر الثقافة - مديرية الشئون الاجتماعية - مجمع اعلام بورسعيد وبورفؤاد - وزارة العدل - مديرية الأمن - مديرية الطرق - المحاريث - المساحة - الاحصاء - البحوث الزراعية.