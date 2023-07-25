محافظ بورسعيد يتفقد اختبارات المتقدمين لمشروع اكتشاف الموهوبين «كابيتانو مصر»

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، اختبارات المتقدمين لمشروع اكتشاف الموهوبين كرويا «كابيتانو مصر» في نسخته الثانية، وسبق أن قام المحافظ بزيارة معسكرهم في النسخة الأولي، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمود سعد المشرف الفني علي برنامج «كابيتانو مصر» وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الشباب النشء المتقدمين للاختبارات، ومهاراتهم الكروية، التي تؤهلهم للوصول لمراكز متقدمة خلال المسابقات النهائية، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للشباب النشء خلال مشاركتهم في مشروع «كابيتانو مصر».

وأشار إلى أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من المواهب الشابة فى عالم كرة القدم، لذا كان من الضرورى إقامة مشروع «كابيتانو مصر» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف البحث المعمق عن هذه المواهب داخل القرى والمدن.

واستقبلت محافظة بورسعيد، الاختبارات بالمدينة الرياضية يومي 24، 25 من الشهر الحالي للمتقدمين من محافظات ( الاسماعيلية - السويس - دمياط - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد )، وانطلقت اختبارات مشروع «كابيتانو مصر» داخل محافظات الجمهورية، واستهدفت الناشئين فى عمر 14 عامًا من جميع أنحاء الجمهورية.

ويعد مشروع «كابيتانو مصر» واحد ضمن مشروعات وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف الموهوبين فى الألعاب المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتتضمن الشروط ألا يكون المتقدم مقيدًا فى أى هيئة رياضية، بهدف اكتشاف أكبر قدر من المواهب التى تستحق الوجود داخل أندية كرة القدم.