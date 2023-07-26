محافظ بنى سويف يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير سوق الدهشورى

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشورى، بشارع عبد السلام عارف، والذى يتم فى إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وضمن خطة المحافظة والصندوق فى مجال تطوير وتنمية مناطق التطوير العمرانى، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

وتفقد المحافظ الأعمال التى تم تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة السوق، على مساحة إجمالية تزيد عن 2900 متر، وناقش مستجدات الموقف التنفيذى، حيث يجرى العمل فى المرحلة الأخيرة من إنشاء خوازيق السند، وتم الانتهاء من اللوحات التنفيذية والعمل فى تسوية الموقع وأعمال الحفر والتجفيف، تمهيدا للبدء فى أعمال الإنشاءات بالسوق.

وأكد استمرار المتابعة لسير العمل بالمشروع وتذليل اية معوقات قد تطرأ أثناء التنفيذ وذلك من خلال التنسيق وتضافر جهود كافة الجهات والأجهزة التنفيذية ذات الصلة، لسرعة الانتهاء من المشروع الذى ياتى ضمن خطة المحافظة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضارى.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد وجه بتشكيل لجنة تيسير خاصة بمشروع السوق، تتولى تذليل أية عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ، مع تنسيق الجهود لإنهاء المشروع، وإعداد تقرير أسبوعى عن مستجدات العمل والحلول المنفذة حيال بعض المعوقات، ومتابعة المشروع مع التخطيط العمرانى بشكل شبه يومى، للوقوف على الإجراءات المنفذة.