تحرير 190 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 16 إلى 22 يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه وكيل وزارة التموين، المهندس وصفي عبدالله الإشارة إلى ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 132مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 29 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 34 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 12 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 21 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و20محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 9 محاضر للتصرف في 347جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3 محاضر لتجميع دقيق بلدي مدعم وضبط 17جوال دقيق مدعم زنة 50كجم قبل بيعها في السوق السوداء.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو للبدالين بنسبة 75٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، 2محضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة(.

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحريرجنحة للمسئولين عن محلات بيع السلع الغذائية لحيازته وبيعه دقیق فاخر مجهول المصدر ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها ،و وتم ضبط 40 جوال دقيق فاخر زنة الجوال 25 كجم ،و تحرير جنحة ضد أحد المسئولين عن محلات بيع الأسمدة الزراعية لحيازته وبيعه كيماويات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد (50) جركن مواد كيماوية ،وتحرير 2 جنحة للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها وتم ضبط عدد (1050) علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر مختلفة الأنواع

وتحرير 2 جنحة للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع أنواع مختلفة المعسل مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها وتم ضبط عدد 49 عبوات مختلفة الأحجام من المعسل مجهول المصدر ،وتحرير 5 جنح ضد المسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لقيامهم ببيع السجائر بأسعار ازيد من السعر الرسمي المقرر من الشركة ،وتحرير 16 محضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية ،وتحرير 13جنحة للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.

وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير 7 محاضر ضد المسئولين وأصحاب مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية ومخالفة التعليمات الخاصة بالتشغيل، ومحضر لأحد المسئولين عن إدارة طلمبة رصيف بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم حصولة على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول للعمل في مجال المواد البترولية وتم ضبط عدد 100لتر سولار و عدد 100لتر بنزین 80بخزانات الطلمبة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على حهات التحقيق المعنية.