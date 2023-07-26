ضبط 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت من تحرير384 محضر تموينى خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية ، و تنوعت تلك المخالفات ما بين 192محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية ، و تحرير 192 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر .

هذا وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه خلال تلك الحملات تم تحرير محضرين جنح ، أحدهم بمركز شبين الكوم ضد صاحب مخبز بلدى بقرية شنوان لقيامة بالتصرف في كمية قدرها 26 شيكارة دقيق بلدى مدعم ، والآخر ضد صاحب مخبز بلدى بناحية شمياطس بالشهداء لقيامه بتجميع 4 شيكارة لإعادة بيعهم بالسوق السوداء بهدف التربح ، وكذا التحفظ على طن ملح طعام بدون مستندات ومجهول المصدر ، فيما تم تحرير محضرين جنح شبين الكوم وأشمون ضد المدير المسئول عن محلات بيع السلع الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وعرض سلع بدون مستندات دالة على مصدرها .

وكلف محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين باستمرار تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التموينية وربطها بالغرفة المركزية بالديوان العام لتلقى شكاوى المواطنين والاطمئنان على الحالة التموينية بنطاق المحافظة ، مشدداً على تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.