اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يوليو 2023 12:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تعلن مد خطوط الصرف الصحى لـ153 شارعا فى البدرشين

الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:40 م
محافظة الجيزة تعلن مد خطوط الصرف الصحى لـ153 شارعا فى البدرشين مد خطوط الصرف الصحى
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الجيزة مد خطوط الصرف الصحي الجديدة لـ153 شارع بمركز ومدينة البدرشين، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويستهدف المشروع بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، مد خطوط الصرف الصحي للشوارع المحرومة من الخدمة بـ5 مناطق، وذلك بطول 14 ألف متر.

يُذكر أن محافظة الجيزة انتهت مؤخرا من تطوير وتوسعة ورصف طريق سقارة السياحي بمركز ومدينة البدرشين، بطول 1.5كم وعرض 11م، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية لإضفاء المظهر الحضاري لها وتسهيل الحركة المرورية.

وشهد الطريق أعمال تطوير ورصف بالكامل وإنشاء أسوار حديدية وجمالية على جانبيه وأرصفة وأعمدة إنارة وتخطيط وازدواج لحركة السير بالطريق لتسهيل الحركة المرورية.

 


محافظة الجيزة

الجيزة

البدرشين

الصرف الصحي



الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: القومى للبحوث يطلق قافلة صحية لمحافظة الجيزة

الأربعاء، 26 يوليو 2023 02:55 م

محافظ الجيزة يستجيب لسيدة تعانى مشكلة صحية بمفصل عظمة الفخذ

الأربعاء، 26 يوليو 2023 12:47 م

نائب محافظ الجيزة يشدد على مضاعفة الجهد لإنجاز مشروع الصرف الصحى ببشتيل

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 05:37 م

محافظ الجيزة يشارك فى فعاليات المؤتمر التحضيرى لـ"تطبيقات السياحة الصحية"

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 02:42 م

محافظ الجيزة يعلن إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة

الإثنين، 24 يوليو 2023 01:11 م

محافظة الجيزة تنتهى من رصف طريق طراد النيل بأوسيم بطول 2.5 كيلو متر

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:43 ص

محافظة الجيزة تعيد صياغة منظومة مواقف السرفيس.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 24 يوليو 2023 08:00 ص

محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 3 ساعات عن مناطق فى الرماية اليوم

الأحد، 23 يوليو 2023 12:00 ص

محافظ الجيزة: رصف وتجميل طريق سقارة السياحى بالبدرشين بطول 1.5 كيلو متر

السبت، 22 يوليو 2023 11:38 ص

النهوض بالمظهر الجمالى بمحيط المتحف المصرى الكبير قبل افتتاحه.. خطة لرفع كفاءة الطرق والمنشآت.. إضاءات ومسطحات خضراء وساحات انتظار.. ومحافظة الجيزة: سيتم طلاء جميع العقارات بالطرق المؤدية للمتحف بلون موحد

الخميس، 20 يوليو 2023 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة