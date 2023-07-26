مجلس جامعة القناة يناقش إعلان نتائج الكليات وقوافل حياة كريمة

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من إعلان كافة النتائج، مؤكدًا أن هناك كليات انتهت من إعلان كافة نتائجها، وبعض الكليات تحت المراجعة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج بكالوريوس التربية والطب البيطرى وطب الأسنان والتجارة، وخلال ساعات سيتم إعلان نتائج بكالوريوس الزراعة والتمريض والحاسبات والمعلومات، مشيدًا بالعمل المتواصل داخل قطاع التعليم والطلاب؛ للانتهاء من أعمال رصد ومراجعة وإعلان النتائج.

كما أعلن "مندور" أن الثلاثاء القادم الموافق الأول من أغسطس سيتم فتح باب التقديم للدراسات العليا بالجامعة، بالإضافة إلى عرض كافة الملصقات الخاصة بجميع البرامج واعتمادها استعدادًا لبدء التقديم.

جاءت تلك التصريحات - خلال مجلس جامعة قناة السويس فى جلسته رقم ( 442 ) المُنعقدة اليوم الأربعاء بقاعة مجلس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة بشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأمانة المجلس.

وقبل بداية المجلس - قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة، للدكتورة سهير أبو عيشه لتكليفها بالعمل أمينًا عامًا للجامعة متمنيًا لها التوفيق والسداد فى المهمة الموكلة إليها واصلًا الشكر والتقدير للمحاسب خالد سويلم أمين عام الجامعة السابق مُقدمًا له درع الجامعة تقديرًا لمجهوداته خلال فترة عمله بالجامعة.

ثم بدأ المجلس فاعلياته بمناقشة الموضوعات المقدمة من قطاع التعليم والطلاب والتى استعرض خلالها رئيس الجامعة موقف جميع الكليات من إعلان النتائج، كما تابع رئيس الجامعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الصيفى والذى بدأ 8 يوليو الحالى ويستمر حتى 7 سبتمبر القادم بالكليات التى تعمل بنظام الساعات المُعتمدة، وتشمل تلك الفترة أسبوع التسجيل و7 أسابيع للدراسة، وأسبوع للامتحانات طبقًا للنموذج الموحد للائحة الساعات المعتمدة بالجامعة.

وطالب رئيس الجامعة بالإسراع فى الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والصيانة بكافة المعامل والدرجات وقاعات الدراسة والمدن الجامعية؛ تجهيزًا لاستقبال الطلاب للعام الجامعى الجديد.

أما عن الموضوعات المُقدمة من قطاع الدراسات العليا والبحوث فقد استعرض المجلس تشكيل لجنة ؛ لدراسة وضع آلية لدعم تدويل النشر لقطاع العلوم الانسانية والاجتماعية والآداب ؛ بهدف تحفيز الباحثين على النشر باللغة الإنجليزية، كما تم للموافقة على بعض اتفاقيات التعاون المشتركة بين الجامعة وبعض الجهات الخارجية منها.

هذا وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن حصيلة المشاركات المجتمعية، والمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2023 بمشروع القرن "مبادرة حياة كريمة " حيث تم تنفيذ 11 قافلة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والبيطرية من الكشف والعلاج المجانى، فضلا عن ندوات التثقيف الصحى، والتربوى، وتعديل السلوك، وخدمات الإرشاد الزراعى وغيرها من الخدمات المجتمعية المجانية الهادفة لتطوير القرى والريف المصرى وفق أهداف المبادرة ووفق توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف "مندور" أن الجامعة قدمت كذلك الحملات والدورات التدريبية التوعوية والتثقيفية المتوجهة لأفراد المجتمع، داخل وخارج الجامعة، بواقع 13197 مستفيدا فى المجالات التدريبية المختلفة المتوافقة مع احتياجات المتدربين، وتعمل على رفع وتنمية المهارات والمعارف لديهم؛ بما يساعد على تحسين مستوى معيشة الأفراد، وخلق مجالات وفرص عمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.