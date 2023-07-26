حاسبات القناة تعلن فتح باب التقديم للدراسات العليا بدء من 1 اغسطس 2023

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم للدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القناة.

عن العام الجامعى 2023- 2024 وذلك بدءا من 1 أغسطس 2023 حتى 30 سبتمبر 2023، موضحا أن كلية الحاسبات والمعلومات تقدم برامج الدرسات العليا الموجودة بها بنظام الساعات المعتمدة.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن البرامج الموجودة بالكلية هى:

1. الدكتوراه ( علوم الحاسب – نظم المعلومات )

2. الماجستير (علوم الحاسب – نظم المعلومات )

3. دبلوم ( علوم الحاسب – نظم المعلومات – دبلوم مهنى فى تكنولوجيا المعلومات )

وأوضح أن شروط القبول فى دبلوم ( علوم الحاسب أو نظم المعلومات) أو الدبلوم المهنى فى تكنولوجيا المعلومات هى:

1- يشترط لقيد الطالب للدبلوم (علوم الحاسب أو نظم الملعلومات)

أن يكون حاصلا على درجة

بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من احدى الجامعات

المصرية المعترف بها من المجلس الاعلى للجامعات.

2. يشترط لقيد الطالب للدبلوم المهنى فى تكنولوجيا المعلومات

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس

فى تخصصات تتعلق بدراسة تطبيقات الحواسب فى

المجالات المختلفة من خرجيى كليات العلوم والادارة

والتربية والتجارة وما يناظرها من الجامعات المصرية بتقدير ال يقل عن جيد

فى حين أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية

أنه يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير أن يكون حاصلاً على درجة

بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من احدى الجامعات المصرية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام جيد على الأقل (C) فى التخصص ( علوم الحاسب أو نظم المعلومات).

وأضاف أنه يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه ( علوم الحاسب أو نظم المعلومات ) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى المقررات التى تم دراستها للحصول على درجة الماجستير فى نفس التخصص المراد دراسته من إحدى الجامعات المصرية أو أى معادلة لها من معهد علمى اخر معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور تامر نبيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات أن الأوراق والمستندات المطلوبه هى:

1. شهادة البكالوريوس أصل + صورة

2. شهادة بيان تقديرات

3. شهادة الماجستير (للمتقدمين للدكتوراه فقط)

4. شهادة تقديرات تمهيدى ماجستير (للمتقدمين للدكتوراه فقط )

5. شهادة المعادلة

6. شهادة ميلاد الرقمية

7. الموقف من التجنيد

8. موافقة جهة العمل على التفرغ يومان

9. صورة من بطاقة الرقم القومي

10.إقرار بعدم القيد فى دارسة عليا فى جهة أخرى

11. المصروفات الدراسية بعد القبول

6.12 صور شخصية

13. 2 ملف بلاستيك + 4 جنيهات دمغة