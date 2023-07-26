لقاء قمة يجمع الرئيس السيسى وبوتين.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: "حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائى إلى مستوى تستحقها العلاقات بين البلدين"، وأضاف الرئيس السيسي خلال القمة: "أهنئ الرئيس الروسى على مرور 80 عامًا على العلاقات المصرية - الروسية".

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في لقاء القمة الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.



قمة الرئيس السيسي وبوتين

الرئيس السيسى:

◄ حريصون على تطوير التعاون الثنائى بين مصر وروسيا

◄ القمة الروسية الأفريقية ستكون لها نتائج عظيمة

◄ حريص على تلبية الدعوة لزيارة روسيا نظرا للعلاقات المتميزة بين البلدين

◄ أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الروسى على دعوته وحفاوة الاستقبال

◄ أقدر دعم الرئيس بوتين فيما يخص إنشاء محطة الضبعة النووية

◄ نقدر دعم الرئيس بوتين لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر

◄ أهنئ الرئيس بوتين بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية



القمة الروسية المصرية

الرئيس الروسى:

◄ أحرزنا تقدما كبيرا فى العلاقات بين مصر وروسيا

◄ مصر احتلت جزءا كبيرا من التبادل التجارى مع قارة أفريقيا

◄ لدينا مشروعات واعدة فى مختلف القطاعات بمصر

◄ حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية