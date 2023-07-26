لقاء قمة يجمع الرئيس السيسى وبوتين.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: "حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائى إلى مستوى تستحقها العلاقات بين البلدين"، وأضاف الرئيس السيسي خلال القمة: "أهنئ الرئيس الروسى على مرور 80 عامًا على العلاقات المصرية - الروسية".
وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في لقاء القمة الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
قمة الرئيس السيسي وبوتين
الرئيس السيسى:
◄ حريصون على تطوير التعاون الثنائى بين مصر وروسيا
◄ القمة الروسية الأفريقية ستكون لها نتائج عظيمة
◄ حريص على تلبية الدعوة لزيارة روسيا نظرا للعلاقات المتميزة بين البلدين
◄ أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الروسى على دعوته وحفاوة الاستقبال
◄ أقدر دعم الرئيس بوتين فيما يخص إنشاء محطة الضبعة النووية
◄ نقدر دعم الرئيس بوتين لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر
◄ أهنئ الرئيس بوتين بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية
القمة الروسية المصرية
الرئيس الروسى:
◄ أحرزنا تقدما كبيرا فى العلاقات بين مصر وروسيا
◄ مصر احتلت جزءا كبيرا من التبادل التجارى مع قارة أفريقيا
◄ لدينا مشروعات واعدة فى مختلف القطاعات بمصر
◄ حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة