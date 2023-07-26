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لجنة انتخابات "الأطباء": تنازل 83 مرشحا عن 96 مقعدا وغدا آخر موعد للتنازلات

الأربعاء، 26 يوليو 2023 04:36 م
لجنة انتخابات "الأطباء": تنازل 83 مرشحا عن 96 مقعدا وغدا آخر موعد للتنازلات نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العامة لإنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء أن غدا الخميس هو آخر يوم لتقديم التنازلات بين المرشحين للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
 
وأكدت اللجنة العامة للانتخابات أنه حتى الآن قد تنازل 83 طبيبا عن 96 مقعدا، وأشارت أيضاً إلى أنه يمكن للمرشحين تقديم التنازلات فى مواعيد العمل الرسمية ويتم تقديمها شخصيا أو بتوكيل رسمى فى الشهر العقارى. 
 
ولفتت إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023، علي أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية و سيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.

انتخابات الاطباء

تنازلات المرشحين بانتخابات الاطباء

التجديد النصفى للاطباء

اليوم السابع بلس



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