كيف تحمى عينيك من "متلازمة رؤية الكمبيوتر" ؟

إذا كنت تعمل على جهاز كمبيوتر، فربما تكون على دراية بمدى إجهاد عينيك في نهاية اليوم. حتى إذا لم تقض يومك بالكامل في مكتب ، فمن المحتمل أنك تستخدم جهازًا رقميًا ، مثل الهاتف أو الجهاز اللوحي. يمكن أن يتسبب وقت الشاشة في الإصابة بمتلازمة رؤية الكمبيوتر ، والمعروفة أيضًا باسم إجهاد العين الرقمي ، لدى العديد من الأطفال والبالغين، وسواء كنت تقضي معظم وقت جهازك في مكتب أو فصل دراسي أو في المنزل ، فإليك نصائح يمكن أن تساعدك، وفقا لما نشره موقع healthifyme
الكمبيوتر
كتب – حسام الشقويرى
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