اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

كيف تحمى عينيك من "متلازمة رؤية الكمبيوتر" ؟

الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:00 ص
كيف تحمى عينيك من "متلازمة رؤية الكمبيوتر" ؟ الكمبيوتر
كتب – حسام الشقويرى

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إذا كنت تعمل على جهاز كمبيوتر، فربما تكون على دراية بمدى إجهاد عينيك في نهاية اليوم. حتى إذا لم تقض يومك بالكامل في مكتب ، فمن المحتمل أنك تستخدم جهازًا رقميًا ، مثل الهاتف أو الجهاز اللوحي. يمكن أن يتسبب وقت الشاشة في الإصابة بمتلازمة رؤية الكمبيوتر ، والمعروفة أيضًا باسم إجهاد العين الرقمي ، لدى العديد من الأطفال والبالغين، وسواء كنت تقضي معظم وقت جهازك في مكتب أو فصل دراسي أو في المنزل ، فإليك نصائح يمكن أن تساعدك، وفقا لما نشره موقع healthifyme

1. حدد موعدًا لإجراء فحص شامل للعين

الخطوة الأولى في الحفاظ على صحة عينيك هي تحديد موعد فحص شامل للعين مع طبيب العيون. أثناء وجودك هناك ، اذكر مقدار الوقت الذي تقضيه أنت أو أي شخص يعاني من إجهاد العين أمام الكمبيوتر.

2. طبق قاعدة 20/20/20

إذا كنت تقضي فترات طويلة من الوقت أمام الأجهزة الرقمية ، فخذ استراحة لمدة 20 ثانية لكل 20 دقيقة وحاول تركيز عينيك على شيء يبعد 20 قدمًا عنك.

3. التحرك 

يأخذ معظم الناس استراحة لمدة 15 دقيقة يوميًا ، لكن أخذ فترات راحة أقصر وأكثر تواترًا من العمل على الأجهزة الرقمية يمكن أن يساعد عينيك على الراحة. ابذل جهدًا للوقوف والتمدد والتحرك أثناء فترات الراحة.

4لا ترفع رأسك لتنظر إلى شاشتك

نظرًا لأن معظم الأشخاص يفضلون عرض شاشة الكمبيوتر من زاوية منخفضة ، فإن جمعية البصريات الأمريكية ( AOA ) توصي بأن تكون شاشة الكمبيوتر لديك على الأقل من 15 إلى 20 درجة تحت مستوى العين إذا تم قياسها من وسط الشاشة وحوالي 20 إلى 28 بوصات من العيون.

5 إعادة النظر في الإضاءة الخاصة بك

الوهج ليس بجانبك. لتجنب ذلك ، أبق شاشة الكمبيوتر بعيدًا عن مصابيح الفلورسنت واختر مصابيح الأرضية بدلاً من الإضاءة العلوية. يمكن أيضًا استخدام الستائر لتقليل الوهج الناتج عن الإضاءة الخارجية.
 
 

الكمبيوتر

العين

شاشة الكمبيوتر



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