كيف تؤثر أجهزة الكمبيوتر على النظر؟.. احذروا متلازمة رؤية الكمبيوتر

كتبت نهير عبد النبى

قد يعانى الكثيرون من الإجهاد الشديد في العين مما يؤثر على الرؤية والنظر بشكل عام، وفى الغالب قد يكون ذلك بسبب العمل لفترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر، وهى ما يطلق عليها الباحثون متلازمة رؤية الكمبيوتر وهي نتيجة كل هذا التعرض الرقمي الذي نضع فيه أعيننا.

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن متلازمة رؤية الكمبيوتر هو مصطلح يستخدم لوصف جميع مشاكل العين أو الرؤية التي تحدث نتيجة استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة يشار إليه أيضًا باسم إجهاد العين الرقمي، ويرى الباحثون أن حوالي 50٪ -90٪ من الأفراد الذين يعملون على شاشة الكمبيوتر تظهر عليهم أعراض قليلة على الأقل.

ومع ذلك لا يتأثر البالغون العاملون فقط يمكن للأطفال الذين يحدقون في علامات التبويب أو أجهزة الكمبيوتر لفترة طويلة أن يطوروا أيضًا مشكلات، خاصة إذا كانت الإضاءة ووضعهم بعيدًا عن المثالية.

تشبه متلازمة رؤية الكمبيوتر (CVS) نوعًا ما متلازمة النفق الرسغي بالإضافة إلى إصابات الحركة (المتكررة) الأخرى التي من المحتمل أن تتعرض لها في العمل. وهو ناتج عن الحركة المتكررة لعينيك في نفس المسار لفترات طويلة.

عندما تنظر باستمرار إلى الكمبيوتر ، يجب على عينيك التركيز وإعادة التركيز باستمرار مرارًا وتكرارًا و يستمرون في التحرك ذهابًا وإيابًا من الكمبيوتر إلى أشياء أخرى قد تضطر إلى قراءتها أو تدوينها بينهما كما أنها تتفاعل مع الصور المتغيرة على شاشات الكمبيوتر.

في حين أن مثل هذه الوظائف قد تبدو سهلة ، إلا أنها تتطلب الكثير من الجهد من عضلات عينيك.

الأسباب الشائعة لمتلازمة رؤية الكمبيوتر هي:



-عدم استخدام نظارات القراءة أو النظارات المضادة للوهج بانتظام.

-التقدم في السن.

-مسببات العين (الرؤية) غير المصححة.

-إضاءة ضعيفة.

-الوهج على شاشاتك الرقمية.

الموقف غير المناسب أو مسافات الرؤية .

أولئك الذين يعانون من هذه المتلازمة تظهر عليهم العلامات والأعراض المذكورة أدناه.





العلامات والأعراض الشائعة المرتبطة بمتلازمة رؤية الكمبيوتر هي:



-عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

-إرهاق العين.

-إحساس حارق في العين.

-جفاف العين.

-قد تصبح العيون حمراء ومائية.

-عيون متهيجة.

-الصداع.

-آلام الظهر أو الرقبة .

بمجرد تشخيصك بمتلازمة رؤية الكمبيوتر ، من المهم جدًا أن تزور طبيب العيون الخاص بك لإجراء فحوصات منتظمة لمنع تدهور نظرك.

قد تشمل الوصفات الطبية النظارات أو العدسات اللاصقة حسب متطلباتك قد يتم إعطاؤك زوجًا عاديًا من النظارات لارتدائه أثناء النظر إلى الشاشة ، أو قد يُطلب منك الحصول على زوج خاص يمكن أيضًا وصف العدسات الفردية أو ثنائية البؤرة أو العدسات الملونة لتعزيز التباين أثناء تصفية الوهج.