غدا.. مقتطفات فنية لمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا فنيا في تمام السابعة والنصف من مساء غدا الخميس، ويتضمن برنامج الحفل مقتطفات فنية من فصول مركز تنمية المواهب الجيتار والغناء العربى والعود والفلوت والإيقاع والبيانو ، تدريب كل أحمد عبد الرحمن،محمد حسني،سهير أبو شعيشع،داليا عاطف إمام،سعيد الأرتيست،أميرة رفعت،مي عادل.

يضم المركز نخبة من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين ذوى الخبرة والكفاءة العالية. ويحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة لتشجيع وصقل المواهب الفنية.

يهدف الحفل إلي تعريف براعم الثغر والموهوبين بأنشطة المركز المختلفة التي يقدمها إلي أبناء الإسكندرية، ويضم المركز نشاط فصول الباليه، الكمان، الجيتار، العود، الإيقاع، الغناء العربي، البيانو، الكورال، ذوى القدرات الخاصة بالإضافة إلي نشاط فصلي الرسم والفلوت الذي أفتتح بالدورة الحالية.

وقد تم تأسيس مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية فى الموسم الفنى لعام 2004، وأقيم أول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية في عام 2012 أصبحت حفلات مركز تنمية المواهب أساسية فى خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية، والتى تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام للبراعم وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.