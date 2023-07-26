طبيبة بيطرية تحذر من "تبزيم" الدواجن: يزيد معدلات تلويثها بالسالمونيلا

كتبت آية دعبس

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري بمركز الشهداء بالمنوفية، من شراء دواجن تعرضت للغش بالتبزيم، مشيرة إلى أن "تبزيم الدواجن"، يتم عن طريق حقن الدواجن بالماء المندفع بقوة تحت ضغط إما تحت الجلد أو بعد التقطيع داخل الورك أو الصدر، لزيادة الحجم والوزن.

وأوضحت سماح، أن المياه نفسها ليست ضارة للصحة، بينما حقن المياه داخل لحوم الدجاج نفسه يساعد في تهتك تام للأنسجة وسرعة إتلافها نتيجة المحتوى المائي العالى، بالإضافة إلى زيادة معدلات تلويثها بالميكروبات وخاصة السالمونيلا ، لافته إلى أنه لضمان بقاء الماء فترة طويلة باللحم بيتم نقع الدواجن في ماء مضاف عليه نشا لسد المسام وسد مكان الحقن.

وأشارت إلى إمكانية ملاحظة تبزيم الدواجن، من خلال الضغط على الدجاجة أثناء الشراء فإذا كانت محقونة بالمياه سيلاحظ أن الدجاجة طرية بشكل مبالغ فيه، وتصبح أشبه بـ"الأسفينج"، مؤكدة ضرورة تجنب شراءتلك الدواجن، وإبلاغ الطب البيطرى ، عن حالات الغش، مؤكدة ضرورة الشراء من مصدر موثوق منه واختيار الدجاج السليم من مزارع تخضع لإشراف بيطرى.

ولفتت إلى أن شروط الدجاجة السليمة، هى: وزنها مناسب لحجمها، لونها أبيض نظيف ، عند الضغط عليها تجدها صلبة ليست طرية وفيها مياة، وعند شق اللحم بسكين لا يخرج منها أي سوائل ويكون اللون والرائحة طبيعية.