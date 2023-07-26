ضبط ماكينات صرف خبز وتموين للاتجار بالخبز المدعم فى السوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 3 ماكينات صرف خبز و700 بطاقة تموينية بغرض الاتجار بالخبز المدعم في السوق السوداء بنطاق مركز ومدينة بلبيس والعاشر من رمضان .

وأفاد بيان أنه تشكلت حملات تموينية بناءً على المعلومات الواردة إلى المديرية والتى تفيد قيام أحد اصحاب المخابز بتجميع كميات كبيرة من البطاقات التموينية وعدد من ماكينات صرف الخبز الخاصة ببعض المخابز البلدية بهدف قيامه بإثبات مبيعات وهمية دون إنتاج فعلى وبيع الدقيق بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع، وعليه تم تشكيل حملة مكبره للمرور مخابز قرية الجوسق ببلبيس، ثم استكمال الحملة بمدينة العاشر من رمضان لفحص بعض الشكاوى، حيث أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز وبحوزته 3 ماكينات صرف خبز تخص عدد ثلات مخابز بناحية بلبيس، وكذا ضبط 700 بطاقة تموينية داخل مستودع بوتاجاز بغرض الاتجار بالسلع التموينية المدعمة، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها.



كما تمكنت الحملة من تحرير 27 محضر إثبات حاله ضد أصحاب بعض المخابز المخالفة لإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وكذلك تحرير 4 محاضر جنح مخالفة تعليمات ضد بعض أصحاب المخابز بناحية الجوسق ببلبيس لقيامهم بالتشغيل قبل مواعيد العمل الرسمية.







