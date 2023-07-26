اليوم السابع
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صحفى سودانى: التوافق بداية وقف الصراع فى السودان وعلينا التفكير فى الإعمار

الأربعاء، 26 يوليو 2023 12:56 م
صحفى سودانى: التوافق بداية وقف الصراع فى السودان وعلينا التفكير فى الإعمار جانب من الندوة
كتب هشام عبد الجليل تصوير حسين طلال

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طالب حسن أحمد الحسن، صحفى سوداني وعضو اتحاد الصحفيين السودانيين، الولايات المتحدة الأمريكية وقف الحرب فى السودان، والعمل على صياغة توافقية والتعامل بموضوعية مع الوضع الحالى القائم، وإعمار الدولة فى المستقبل، وأن يتم العمل على إرساء مبادئ الدولة المدنية بقوة.
 
جاء ذلك خلال الندوة التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل حماية حقوق الإنسان فى سياق النزاع المسلح الجارى وتداعياته السياسية والإنسانية الميسرة.
 
وتابع:" الحروب الأهلية أفرزت واقع مؤلم على مر التاريخ  على دولة السودان، وعلى الرغم من ذلك لجان التحقيق لم تدين شخص واحد فقط، ومن ثم يجب إعادة النظر فى هذا الأمر على وجه التحديد".
 
وشدد الحسن، على ضرورة التوافق بشكل عاجل وفورى لوقف الحرب والصراع فى السودان لحماية المواطنين والحفاظ على الدولة من التمزيق والمستقبل المؤلم حال استمرار الوضع الراهن أكثر من ذلك.
 

السودان

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان

ندوة



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