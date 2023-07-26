الذهب يرتفع لليوم الثانى فى البورصة العالمية وحذر وترقب لنتائج اجتماع الفيدرالى

كتب إسلام سعيد

أسعار الذهب ترتفع لليوم الثاني على التوالي ولكن يبقى الحذر هو السائد في الأسواق قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، يأتي هذا في ظل توقعات برفع الفائدة ربع درجة مئوية وتوقف البنك عن دورة رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاع اليوم الأربعاء بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1971 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن اقتربت الأسعار يوم أمس من مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة لتبدأ في الارتداد نحو الأعلى.

الأيام الأخيرة شهدت تحركات عرضية بالنسبة لأسعار الذهب في نطاقات محددة حيث تجنب المتداولون في الأسواق الرهانات الكبيرة وذلك في ظل تجميع الزخم الكافي للتحرك الأساسي بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم، وفق جولد بيليون.

التوقعات حالياً في الأسواق تشير إلى قيام الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم، على أن يشير البنك إلى توقف دورة رفع أسعار الفائدة خاصة بعد تراجع معدلات التضخم في يونيو والتباطؤ الذي بدأ في الظهور في بيانات قطاع العمالة.

بينما هناك توقعات في الأسواق باحتمال يصل إلى 35% أن يقوم البنك الفيدرالي برفع ثاني لأسعار الفائدة في اجتماع شهر نوفمبر القادم.

الجدير بالذكر أن التصريحات الأخيرة من قبل الفيدرالي ورئيسه جيروم باول قد أشارت إلى استمرار اعتماد البنك الفيدرالي على البيانات الاقتصادية عن اتخاذ قرارات الفائدة، إلى جانب الإشارة إلى حاجة البنك لرفعين إضافيين للفائدة خلال النصف الثاني من العام، لذلك هناك ترقب كبير في الأسواق لما سيصدر عن الفيدرالي اليوم.

التركيز الأكبر سيكون على البيان المصاحب لقرار الفائدة اليوم بالإضافة إلى تصريحات رئيس البنك في المؤتمر الصحفي، بينما هناك احتمال أكبر أن يشير رئيس البنك جيروم باول بشكل غير مباشر إلى استمرار ترقب معدلات التضخم التي لا تزال بعيدة عن مستهدف البنك وأن يكون البنك مستعد للتدخل برفع آخر للفائدة عند الحاجة لذلك.

الجدير بالذكر أن قرارات رفع الفائدة تعد أخبار سلبية بالنسبة لأسواق الذهب، كون المعدن النفيس أصل لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية التي تقدم عائد يتزايد بارتفاع الفائدة.

لكن قرار رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم متوقع بشكل كامل في الأسواق ويتبقى معرفة اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.

ومن جانب آخر أنهى الدولار الأمريكي موجة التعافي الإيجابي التي استمرت 5 جلسات متتالية، حيث بدأ الدولار في الانخفاض بداية من جلسة الأمس كما استمر اليوم في التراجع منخفضاً بنسبة 0.2% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

هذا وقد استقرت عوائد السندات الأمريكية لتحافظ على مكاسبها الأخيرة قبل اجتماع الفيدرالي اليوم، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال جلسة الأمس ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3.922%.

تماسك العائد على السندات الحكومية يحد من مكاسب الذهب بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما، منذ كون ارتفاع العائد على السندات يسحب الاستثمارات من أسواق الذهب.