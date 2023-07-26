سعر الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الأربعاء 26-7-2023

كتب - إسلام سعيد

شهد سعر الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، استقرار ملحوظ عند نفس مستويات التعاملات الصباحية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 2155 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ورسوم ودمغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 21 يسجل 2155 جنيها.

عيار 18 يسجل 1847 جنيها.

عيار 24 يسجل 2463 جنيها.

الجنيه الذهب 17240 جنيها.

وبالنسبة لأسعار الذهب في مصر نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد انخفض أمس لمستويات 2150 جنيه للجرام قبل أن يعود إلى مستويات 2160 جنيه للجرام من جديد، حيث تبقى المنطقة بين 2160 – 2175 جنيه للجرام هي المتحكمة في أسعار الذهب حالياً، وكسرها لأسفل يفتح الباب لمناطق 2130 – 2120 جنيه للجرام.