دورة تدريبية لعاملي مديرية الزراعة بالشرقية على"gis" ضمن خطة التحول الرقمى

أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى جميع مجالات قطاع الزراعة بالشرقية وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للتحول الرقمى واستخراج خرائط محدثه للزمام الفعلى المنزرع تستخدم فى تحديد الاحتياجات المائية للتركيب المحصولى سواء للموسم الشتوى أو الموسم الصيفى، وهو الهدف الرئيسى من النشاط مما يساهم فى استخراج بيانات دقيقة تساعد متخذى القرار ، مبنية على أسس دقيقة بالنسبة لقطاع الزراعة والرى مما يسهل معه تحديد الطلب على المياه.

ومن المقرر أن يتم توفير كافة أنواع الدعم من أجل نجاح هذا المشروع الحيوى، الذى يؤدى الى تحسين مجالات الزراعة من خلال توفير كافة البيانات الخاصة بالتعدى على الأرض الزراعية والثروة الحيوانية والترع الرئيسية والفرعيه المغذية للزمام، كذلك المصارف خاصة وأن البرنامج يهدف إلى تحسين إطار العمل للاستخدام الفعال للمياه والحد من فقدها فى عمليات الزراعة المروية.

يذكر أن برنامج نظم معلومات الجغرافية، ساهم في مجال الزراعة بحل مشاكل المزارعين بطريقة أسهل من حيث إنتاج محاصيل أفضل وبتكلفة أقل، فيعمل على تجميع البيانات لحماية المحاصيل وحل المشاكل المتعلقة فيها، ويسمح للمزراعين بالحصول على معلومات المحاصيل الخاصة بهم في كل موسم وبالتالي القدرة على الإدارة بشكل أفضل.