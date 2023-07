دراسة أسبانية تكشف أسرار احتفاظ بعض كبار السن بوحدة الدماغ والذاكرة القوية

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة إسبانية بعض السمات الإضافية التي قد تفسر كيف يحتفظ بعض الأشخاص المتفوقين بذكائهم وذاكرتهم مع تقدمهم في العمر، بحسب موقع "ساينس الرت".وقالت الكاتبة الرئيسية مارتا جارو باسكوال ، وهي طالبة دراسات عليا في علم الأعصاب في مركز الزهايمر بمؤسسة الملكة صوفيا في مدريد: "نحن الآن أقرب إلى حل أحد أكبر الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بشأن كبار السن: سواء كانوا بالفعل يقاومون تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر أم أن لديهم آليات تكيف تساعدهم على التغلب على هذا التدهور بشكل أفضل من أقرانهم"

المتفوقون هم سلالة نادرة من كبار السن الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر والذين تنافس ذاكرتهم أولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 أو 30 عامًا.في هذه الدراسة الجديدة التي شملت 64 من كبار السن و 55 من كبار السن الأصحاء ، يبلغ متوسط عمر كلتا المجموعتين 82 عامًا ، بحث جارو باسكوال وزملاؤه عن الاختلافات في فحوصات الدماغ ، واختبارات التنقل ، وتقييمات الصحة العقلية السريرية ، واستطلاعات نمط الحياة ، وعينات الدم.

النتائج تشير إلى أن عقول المتفوقين الذكية قد يكون لها علاقة بأجسادهم الرشيقة.

خلال ست زيارات سنوية ، قام الباحثون بتتبع عوامل نمط حياة المشاركين في الدراسة ، وفحصوا أدمغتهم ، وأخذوا عينات من دمائهم ، ووضعوها في خطواتهم في اختبارات التنقل - إدخال البيانات في نموذج التعلم الآلي المكلف بتحديد العوامل المرتبطة بالمتفوقين.

تماشياً مع الدراسات السابقة ، أظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أن أدمغة كبار السن تقلصت بشكل أبطأ من أدمغة معاصريهم على مدار فترة الدراسة التي استمرت 5 سنوات في المناطق المعنية بالذاكرة والحركة.

كان المتفوقون عمومًا أكثر نشاطًا في منتصف العمر ، وراضين في سنواتهم الأولى عن نومهم ، وكانوا يتمتعون بصحة عقلية أفضل ، وأظهروا قدرًا أكبر من الاستقلال في حياتهم اليومية - على الأرجح بفضل قدرتهم على الحركة والتوازن وتذكر الأشياء.

كان المدربون أيضًا أسرع في الوقوف من على الكرسي ، في اختبار "Timed Up and Go Test" ، وكان لديهم مهارات حركية أفضل. ومع ذلك ، لم يكن هناك فرق واضح في مستويات النشاط الإجمالية التي أبلغ عنها المدراء وكبار السن المعتادون.

يقول عالم الأعصاب برايان سترينج من جامعة البوليتكنيك في مدريد: "على الرغم من أن كبار السن يبلغون عن مستويات نشاط مماثلة لكبار السن العاديين ، فمن الممكن أن يقوموا بمزيد من الأنشطة التي تتطلب جهدًا بدنيًا مثل البستنة أو تسلق السلالم".

"من الممكن أيضًا أن يكون التمتع بصحة دماغية أفضل في المقام الأول هو المسئول عن تمتع المتفوقين الفائقين بسرعة حركة أسرع."

لم تجد الدراسة أيضًا أي اختلافات في المؤشرات الحيوية في الدم للخرف ، بما يتفق مع الدراسات السابقة التي وجدت أن المتفوقين يحتفظون بوظيفة الذاكرة على الرغم من المستويات المماثلة لبروتينات مرض الزهايمر في أدمغتهم.