جارديان: تكلفة المعيشة تؤثر على مكاسب مطار هيثرو رغم التعافى من خسائر وباء كورونا

كتبت رباب فتحى

قال مطار هيثرو البريطانى إنه لا يزال يتكبد خسائر على الرغم من تسجيل بعض الأيام الأكثر ازدحامًا على الإطلاق خلال النصف الأول من العام حيث استمر الطلب على السفر في التعافي من أزمة كوفيد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وسافر أكثر من 37 مليون مسافر عبر أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا في الأشهر الستة حتى نهاية يونيو ، بزيادة قدرها 42% مقارنة بالعام السابق.

وقال المطار إن العدد الإجمالي للركاب ظل دون المستويات التي شوهدت قبل الوباء ، وإن أزمة تكلفة المعيشة قد تؤثر على الطلب على السفر الدولي في النصف الثاني من العام.

وتكبد مطار هيثرو خسارة معدلة قبل خصم الضرائب بلغت 139 مليون جنيه إسترليني للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو ، وهو ما يمثل انخفاضًا في خسائره بمقدار النصف عن العام السابق.

وتقول إن المستوى الذي حددت عنده هيئة الطيران المدني سقفًا سنويًا لمقدار رسوم الخطوط الجوية التي يمكن فرض رسوم عليها لاستخدام المطار قد منعها من زيادة أرباحها.

وأوضحت الصحيفة أن هيئة الطيران المدني هي المسئولة عن تحديد المبلغ الذي يمكن أن يتقاضاه مطار هيثرو من كل ناقل. وتعني المستويات الحالية أن متوسط الحد الأقصى للرسوم لكل مسافر سيظل عند 31.57 جنيهًا إسترلينيًا هذا العام ثم سينخفض إلى 25.43 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2024 وسيظل ثابتًا على نطاق واسع حتى نهاية عام 2026.

ووصف مطار هيثرو الحد الأقصى بأنه منخفض للغاية وقال إنه استأنف قرار هيئة الطيران المدني أمام هيئة المنافسة والأسواق ، وهي هيئة مراقبة المنافسة.

وقالت الشركة إنها لا تتوقع دفع أي توزيعات أرباح للمساهمين في عام 2023 بسبب خسائرها المستمرة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إنهاء الإضراب الذي طال أمده من قبل موظفي الأمن التابعين لنقابة "يونايت" الشهر الماضي بعد أن صوت العمال لقبول عرض رواتب مُحسَّن.