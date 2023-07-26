وأشار إلى أنه قد تمت السيطرة على 80 بالمائة من الحريق حتى فجر اليوم، بفضل الجهود المشتركة بين وحدات الحماية المدينة وأعوان الغابات والحرس الوطني بالوسلاتية، لافتا إلى أن أسباب اندلاع الحريق مازالت مجهولة.

وأوضح أن الرياح ساهمت فى اتساع رقعة الحريق، كما أن صعوبة التضاريس زادت فى صعوبة الوصول إلى بعض الأماكن، مضيفا أنه تم توفير 5 شاحنات تابعة للحماية المدنية وإدارة الغابات للسيطرة على النيران.

يأتي ذلك فى الوقت الذى توقعت فيه مؤسسة الرصد الجوى أن تعود الحرارة - والتي يرجح البعض أن تكون السبب في الحرائق - اليوم إلى مستوى المعدلات العادية و أن تتراوح القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات كما تصل إلى 45 بالجنوب الغربى وأقصى الجنوب.

على صعيد آخر، أفاد المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية تسجيل وحدات الحماية المدنية 47 حالة وفاة و423 إصابة في حوادث مختلفة، خلال ال 24 ساعة الماضية، لافتا إلى أنها قامت بتسجل 688 تدخلا بينها، 142 تدخلا لإطفاء الحرائق، 126 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات، 398 تدخلا في غير حوادث المرور.