توريد 123 ألفا و680 طن قمح حتى الآن فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم توريد 123 ألفا و680 طن قمح حتى الآن بجميع صوامع محافظة المنوفية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية أنه يوجد لدينا 15 موقعا لتخزين الأقماح المحلية لهذا الموسم شملت صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 192 ألف طن، تتنوع ما بين 8 شون وهناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى تستخدم كمراكز تجميع، و2 صومعة معدنية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، 2 صومعة تخزين قطاع خاص، 3 صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وأوضح الجمال أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام بلغت 99 ألفا و690 فدانا و11 قيراطا بنطاق المحافظة.