اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2023.. استمرار إتاحة تسجيل اختبارات القدرات بموقع التنسيق

الأربعاء، 26 يوليو 2023 09:51 ص
تنسيق الجامعات 2023.. استمرار إتاحة تسجيل اختبارات القدرات بموقع التنسيق الثانوية العامه - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الأربعاء فتح باب التقديم لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات،
 
ومن المقرر ان يستمر باب التسجيل وذلك حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس القادم بدلا من 27  يوليو الجارى، وذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح الطلاب، وتعويضًا عن أيام العطلات الرسمية خلال شهر يوليو الجاري.
 
وتُجرى اختبارات القدرات في عدد من الكليات ذات الطابع العملي التطبيقي مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تُمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال، وهذه الكليات هي: (كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)، وكليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية أقسام (التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمسرح التربوي)، وكليات التربية الرياضية، وشُعب (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس).
 
 

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2023

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

تنسيق الكليات 2023

تنسيق الثانوية العامة لدخول الجامعات 2023

توقعات تنسيق الجامعات 2023

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات لعام 2023

تنسيق جامعات 2023

تنسيق الثانوية العامة 2023

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الكليات لعام 2023

تنسيق الكليات لسنة 2023

التنسيق

توقعات تنسيق الكليات 2023

توقعات التنسيق 2023

تنسيق الكليات 2023علمي علوم

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبى

ما هو امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة

امتحان القدرات

امتحان قدرات فنون تطبيقية 2023

مكتب التنسيق امتحان القدرات

الحجز لأداء امتحان القدرات

اختبار القدرات للسنوات السابقة

امتحان القدرات للدور الثاني

موعد اختبار القدرات 2024

موعد اختبار القدرات 2023

موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023

اختبار القدرات للثانوي

متى اختبار القدرات للثانوي 2022

زمن امتحان القدرات

ما هي الكليات التي لها امتحان قدرات 2023

تقديم اختبارات قدرات

يمكن تأجيل امتحان القدرات

الكليات التي لا تشترط اختبار القدرات

موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2023

هل كلية ألسن لها امتحان قدرات

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة عام 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامة

نتيجة الثانويه العامة 2023

روابط نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية اليوم السابع

نتيجة الثانوية

الثانوية العامة 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة