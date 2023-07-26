تفاصيل برنامج إعداد معلم اللغة الألمانية لمدارس اللغات بكلية التربية حلوان

كتب محمد صبحى

تقدم كلية التربية جامعة حلوان لطلابها (برنامج إعداد معلم اللغة الألمانية للمدارس الدولية واللغات)، وهو أحد مجموعة من البرامج المميزة والرائدة (بنظام الساعات المعتمدة) بالكلية والتي تواكب احتياجات سوق العمل، وتستجيب للتطور المستمر في نوعية الوظائف وفرص العمل المتاحة في المجال التربوي بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية والمحلية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وإشراف الدكتور حسام حمدي عميد الكلية.

وأوضح الدكتور حسام حمدي أن البرنامج يهدف إلى إعداد معلم متميز، كفء فى تدريس اللغة الألمانية، قادر على الإبداع والمنافسة، مُطبقاً أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية لتدريس اللغة الألمانية، وقادر على تطوير ذاته ومهنته.

معلومات عن البرنامج: -

1- يقبل البرنامج الطلاب خريجي المدارس الثانوية الحكومية، والرسمية للغات، واللغات الخاصة دارسي اللغة الألمانية كلغة أجنبية أولى أو ثانية.

2- تكون الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة.

3- يدرس الطالب 150 ساعة معتمدة على مدار 4 مستويات دراسية، (ثمانى فصول دراسية).

4- تتراوح الساعات المعتمدة فى المستوى الدراسى بين 18 ساعة معتمدة و 20 ساعة معتمدة.

5- يمنح البرنامج شهادة الليسانس فى الآداب والتربية (معلم اللغة الألمانية للمدارس الدولية واللغات)

مميزات البرنامج :

1- عدم توافر مثل هذا البرنامج بكافة كليات التربية بالجامعات المصرية.

2- يتيح البرنامج أثناء الدراسة الزيارات الميدانية والتدريب فى المدارس الدولية واللغات.

3- يفتح البرنامج قنوات اتصال مع معهد جوته بالقاهرة.

4- يسعى البرنامج لتحقيق مواصفات خريج متميز، مبدع ومتمكن من المعرفة في مجال تخصصه، قادر على التواصل والتفاعل مع الآخرين، وعلى تقبل الرأى الآخر واحترامه.

فرص العمل :

1- تدريس اللغة الألمانية بالمدارس الدولية واللغات.

2- العمل بالمراكز البحثية والتربوية ذات الصلة بتعليم وتقويم اللغة الألمانية.

3- الترجمة من وإلى اللغة الألمانية.

4- السياحة والإرشاد.