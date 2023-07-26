تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 659 شاحنة و 955 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 378 شاحنة و 919 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 281 شاحنة ، 36 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين القاهرة وامل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادر العبارتين القاهرة وامل.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 1450 طن بضائع و 150 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس، وعلي متنها 800 سيارة بوزن 1600 طن قادمة من جدة ، ومغادرة السفينة GAZ CONCARD، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2560 راكب بموانيها .

كما استقبل ميناء بورتوفيق البحري امس 7500 سيارة قادمة من دول الخليج ضمن مبادرة الدولة لسيارات المصريين بالخارج وذلك منذ بدء المبادرة بمعدل 400 سيارة شهريا حيث تم انهاء كافة الاجراءات دون تسجيل أية شكاوى ، مما شجع المصريين على شراء سيارات مستوردة بضوابط واجراءات ميسرة للاستفادة من التيسيرات الاستيرادية والضريبة الجمركية المخفضة ويعد معدل زيادة السيارات الواردة للميناء خلال الفترة الحالية مؤشر لنجاح المبادرة .

واجتمع اللواء أ ح مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر مع اعضاء المجتمع المينائى ( جمارك ، شرطة ، جوازات ) بميناء بورتوفيق بحضور اللواء بحرى اسامة صالح نائب رئيس الهيئة لبحث تقديم كافة التسهيلات للسيارات القادمة للميناء حرصا من الدولة على استفادة كل المصريين بالخارج بهذه المبادرة .

وشدد عبد الرحيم على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لتمكين اصحاب السيارات من حصولهم على سيارتهم بأسرع وقت والحفاظ على سلامة السيارات الواردة مع توفير ساحات لتخزين السيارات واتباع اجراءات السلامة وممرات بين السيارات لسهولة الوصول.

وأكد على ضرورة توفير الحماية الشرطية والمدنية لكافة الساحات للحفاظ على السيارات وسهولة استخراج التصاريح اللازمة لاستلام السيارات ، كما قامت مصلحة الجمارك بزيادة اعداد مسئولي الجمارك لسرعة انهاء الاجراءات وزيادة اعداد السيارات المفرج عنها خلال اليوم.