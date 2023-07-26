باحثون بالمناخ: جليد بحر القطب الجنوبى يصل إلى أدنى مستوى له

وكالات

أعلن باحثو المناخ أن الجليد البحرى فى القارة القطبية الجنوبية وصل إلى أدنى مستوى صيفى له فى فبراير الماضى منذ أن بدأت تسجيلات الأقمار الصناعية قبل 45 عاما، بحسب "روسيا اليوم".

وبعد بضعة أشهر، فى يونيو، خلال ما كان ينبغى أن يكون "مرحلة النمو الشتوى"، كان الجليد البحرى العائم حول القارة القطبية الجنوبية لا يزال يكافح من أجل التعافى.

وتظهر سلسلة زمنية من الجليد البحرى فى المحيط الجنوبي، وضعها باحثو المناخ فى الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، أن تغطية شهر يوليو أقل بكثير مما ينبغى أن تكون عليه.

فبالمقارنة مع حجم الجليد البحرى الشتوى قبل عام 2010، فقد المحيط الآن حوالى 2.6 مليون كيلومتر مربع من الجليد - أى ما يقرب من أربعة أضعاف مساحة تكساس. ويتفوق على أدنى المستويات القياسية السابقة التى تم تسجيلها فى 2016 و2017 و2022.

وقال عالم المحيطات الفيزيائى إدوارد دودريدج لشبكة ABC News Australia: "القول بأن الأمر غير مسبوق ليس بالقوة الكافية".

وأوضح دودريدج: "بالنسبة لأولئك المهتمين بالإحصاءات منكم، فإن هذا حدث من خمسة سيغما. إذن هناك خمسة انحرافات معيارية تتجاوز المتوسط. مما يعنى أنه إذا لم يتغير شيء، فإننا نتوقع أن نرى شتاء مثل هذا مرة واحدة كل 7.5 مليون سنة".

وقد وصل منذ ذلك الحين إلى 6.4 انحراف معيارى بعيدا عن متوسط 1991 إلى 2020.

ويقول دودريدج إن السبب الأكثر ترجيحا هو السبب فى أزمة المناخ، على الرغم من أن الكيفية التى تؤدى بها إلى ذوبان الجليد البحرى الشديد لا تزال غير واضحة.

ومنذ سنوات، يذوب جليد القارة القطبية الجنوبية بطريقة لم تتنبأ بها النماذج المناخية.

ويوضح عدم التطابق أن العلماء ليس لديهم حتى الآن فهم مفصل لكيفية تفاعل المحيط والجليد والغلاف الجوى فى نصف الكرة الجنوبى فعليا.

ومع ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوى العالمية من انبعاثات الوقود الأحفوري، تشير الدلائل إلى أن سطح المحيط الجنوبى قد برد إلى حد ما، بينما ارتفعت درجة حرارة الأجزاء العميقة.

وقد تبدو المياه السطحية الباردة وكأنها حالة تبعث على الأمل لجليد البحر العائم، ولكن بعد سنوات من الزيادة المطردة فى الغطاء الجليدي، انهار الجليد البحرى فى القارة القطبية الجنوبية فجأة فى عام 2016.

وتشير الدراسات الأولية إلى أن الرياح المتزايدة دفئاً فى المنطقة قد تكون هى الدافع وراء الذوبان.

وأدى انتقالنا إلى ظاهرة النينيو إلى ظهور رياح غربية عاصفة عبر المحيط الجنوبى خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومن المحتمل أن يؤدى هذا إلى كسر الكثير من الجليد البحرى الجديد الذى يتشكل عادة مع حلول فصل الشتاء. ولكن لا يمكن أن يفسر حجم الجليد البحرى المفقود بشكل كامل، كما يوضح عالم المناخ بجامعة برينستون، زاكارى لاب، فى منشور.

ويمكن أيضا أن يؤدى ارتفاع منسوب المياه الدافئة إلى التآكل فى الجبال الجليدية من أسفل.

ويفترض لاب أن نقص الجليد ساعد أيضا فى زيادة درجات حرارة الهواء السطحي، والتى بدورها من المحتمل أن تكون المياه السطحية دافئة لإنشاء حلقة ردود فعل إيجابية تمنع تكوّن الجليد بشكل أكبر.

وإذا ذاب ما يكفى من الجليد البحرى حول القارة القطبية الجنوبية، يخشى العلماء من أن يؤدى إلى مزيد من حلقات ردود الفعل الإيجابية، حيث تصل الأمواج والرياح الدافئة إلى الشاطئ بسهولة أكبر.

وأوضح عالم الغلاف الجليدى روب ماسوم، من قسم أنتاركتيكا الأسترالي، لصحيفة الغارديان: "لا يتعلق الأمر فقط بمدى الجليد، ولكن أيضا مدة التغطية. إذا تمت إزالة الجليد البحري، فإنك تعرض الحواف الجليدية العائمة لموجات يمكن أن تثنيها وتزيد من احتمالية تكوّن الجروف الجليدية. وهذا يسمح بعد ذلك بدخول المزيد من الجليد الأرضى إلى المحيط".

وبدون مزيد من البحث، لن يتمكن العلماء ببساطة من التنبؤ بما سيحدث للجليد البحرى للمحيط الجنوبى فى السنوات القادمة.

ونظرا لأن المحيط الجنوبى يساعد على تحريك دوران المحيط على الأرض بالكامل، يبدو أنه شيء يجب أن نتغلب عليه بسرعة.