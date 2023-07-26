السيطرة على حريق بأحد مولات مرسى مطروح.. صور

مطروح – حسن مشالي

اندلع حريق هائل، اليوم الأربعاء، في مول دبي بشارع الإسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح، وامتدت النيران إلى عدد من المحال التجارية، ووااجهة المركز التجاري، والتهمت النيران كميات كبيرة من البضائع وتسببت في خسائر مادية كبيرة وجارِ حصر الخسائر والإصابات.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق ومنع امتداده للمنطقة المجاورة، وتعاون الأهالي في إخلاء بعض المحال من البضائع والمساهمة في إخماد الحريق.

وانتقلت إلى مكان الحريق القيادات الأمنية والتنفيذية للإشراف على إخماد الحريق، إلى جانب انتشار قوات الشرطة والدفاع المدني وسيارات الإسعاف، وجار حصر الخسائر والأضراء، والوقوف على ظروف وملابسات وأسباب الحريق.



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