السجن 3 سنوات لشاب بتهمة سرقة أجنبى بالإكراه فى قصر النيل

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شاب بالسجن 3 سنوات بتهمة سرقة شاب أجنبي بالإكراه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من سائح من شاب يحمل جنسية إحدى الدول، أفاد فيه بتعرفه على شاب مصرى عن "عبر الإنترنت"، وطلب منه الشاب الحضور إلى مصر لاستضافته.

وأضاف المجنى عليه انه تقابل مع المتهم واستقل معه سيارته واصطحابه إلى أحد الفنادق حتى فقد وعيه وعقب استفاقه من الوعى اكتشف سرقة مبالغ مالية دولارات ويورو وفيزا كارت، تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه واحالته للنيابة العامة التى تباشر التحقيق معه، وامرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.