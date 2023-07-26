السجن المشدد 5 سنوات لديلر حشيش فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش في مدنية نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهم أنه في يوم 28 فبراير 2023 بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أنه وحال تفقده الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام محرزا جوهر الحشيش المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على قطعة لذات الجوهر المخدر.