اليوم السابع
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السجن المشدد 5 سنوات لديلر حشيش فى مدينة نصر

الأربعاء، 26 يوليو 2023 02:23 م
السجن المشدد 5 سنوات لديلر حشيش فى مدينة نصر حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش في مدنية نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهم أنه في يوم 28 فبراير 2023 بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أنه وحال تفقده الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام محرزا جوهر الحشيش المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على قطعة لذات الجوهر المخدر.


ترويج المخدرات

تجاره المخدرات

جنايات القاهره

اخبار الحوادث



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