الرئيس التنفيذى لتنشيط السياحة: مهرجان العلمين يؤكد أن مصر "آمنة ومستقرة"

كتب محمد أسعد

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع" إن إقامة مثل مهرجان العلمين يؤكد على أن مصر "آمنة ومستقرة"، كما أنه يسهم في زيادة الترويج وتنشيط السياحة لمنطقة الساحل الشمالي بشكل عام خاصة في موسم الصيف كي يأتي السائحين للاستمتاع بتلك المدينة الساحرة وبكافة الأنشطة التي ستقام خلال فترة انعقاد المهرجان، وهو ما يساعد كثيرا في الترويج للسياحة الداخلية والسياحة العربية والأجنبية ليس فقط في فصل الصيف ولكن على مدار العام، ويجذب مختلف أنواع السائحين سواء المحبين للفنون أوالرياضة أو الاسترخاء أو مشاهدة الفعاليات المائية والشاطئية وغيرها.

وعن أدوات الترويج المستخدمة للترويج للسياحة في مصر بشكل عام ومنطقة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة بشكل خاص أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة أنها تتم إما عن طريق الإعلانات المباشرة وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وخصوصا فى الأسواق الرئيسية مثل إيطاليا وبريطانيا وألمانيا، أو عن طريق الشركة الدولية للعلاقات العامة التى تم التعاقد معها لنشر أخبار في عدد من الصحف والمواقع الرئيسية العالمية عن المقاصد السياحية فى مصر.

وإضافة لذلك أشار عمرو القاضي إلى عقد اجتماعات مستمرة مع شركات السياحة والطيران العالمية لإمدادهم بمستجدات الوضع في مصر بشكل عام ومنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين بشكل خاص وما تشهده من نهضة كبيرة وفعاليات مختلفة وهو ما ساهم في زيادة معدلات السياحة الأوروبية في منطقة الساحل الشمالى.