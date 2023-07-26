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الدفاع السعودية: مصرع طاقم إحدى الطائرات أثناء مهمة تدريبية فى خميس مشيط

الأربعاء، 26 يوليو 2023 08:28 م
الدفاع السعودية: مصرع طاقم إحدى الطائرات أثناء مهمة تدريبية فى خميس مشيط السعودية
أ ش أ

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أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركى المالكى، اليوم عن مصرع طاقم إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية السعودية أثناء مهمة تدريبية فى "خميس مشيط".

وقال المتحدث العسكرى - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - "إنه عند الساعة (14:28) من مساء اليوم /الأربعاء/، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط؛ ما أدى إلى مصرع طاقم الطائرة".

وأضاف أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

 


السعودية

علم السعودية

تركى المالكى



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