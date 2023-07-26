الدفاع السعودية: مصرع طاقم إحدى الطائرات أثناء مهمة تدريبية فى خميس مشيط

أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركى المالكى، اليوم عن مصرع طاقم إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية السعودية أثناء مهمة تدريبية فى "خميس مشيط".
وقال المتحدث العسكرى - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - "إنه عند الساعة (14:28) من مساء اليوم /الأربعاء/، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط؛ ما أدى إلى مصرع طاقم الطائرة".
وأضاف أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة