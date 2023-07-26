اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط مستريح المراهنات الرياضية بأسيوط

الأربعاء، 26 يوليو 2023 12:50 م
الداخلية تضبط مستريح المراهنات الرياضية بأسيوط أموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال توظيف الأموال مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط بتلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم، وتوظيفها لهم فى مجال المراهنات الرياضية من خلال أحد المواقع الإلكترونية التى تدار خارج البلاد، وذلك مقابل أرباح متفق عليها يتم تحصيلها عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون، وقيامه بالترويج لنشاطه الإجرامى عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل سكنه، وبحوزته (33 شريحة هاتف محمول مختلفة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم فى ممارسة نشاطه الإجرامى - 6 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مراهنات رياضية

مواقع المراهنات

اخبار الرياضة

موقع مراهنات

أسيوط

اموال عامة

توظيف الأموال



الموضوعات المتعلقة

جهات التحقيق تستجوب المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى تجارة الأخشاب

الأحد، 16 يوليو 2023 05:00 ص

ملاحقة المستريحين.. تعرف على عقوبة جرائم توظيف الأموال

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 09:00 ص

10 ضربات أمنية للمستريحين.. الداخلية تسقط مستريحى المفروشات والصوب الزراعية والمستلزمات الطبية والأغذية.. ضبط جرائم توظيف الأموال بالتطبيقات الالكترونية.. ومستريح السوشيال ميديا أحدث الصيحات

الجمعة، 26 مايو 2023 03:00 م

خلال شهر رمضان.. 100 مليون جنيه قيمة قضايا توظيف الأموال فى استثمارات وهمية.. 42 مستريحا ضبطوا لنصبهم على مئات المواطنين خلال 30 يوماً.. والاستثمار العقاري والأجهزة الطبية والغلال أبرز الأنشطة الوهمية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 06:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة