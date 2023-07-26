اليوم السابع
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الداخلية تضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش فى القاهرة

الأربعاء، 26 يوليو 2023 12:49 م
الداخلية تضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش فى القاهرة حبس -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها.. وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت ,4001 كيلو جرام - مبلغ مالى- سلاح أبيض "مطواة"- سيارة "ملكه" – هاتف محمول).

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامي والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مخدرات

حشيش

اخبار الحوادث



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