"الجمهورية الجديدة٠٠ حلم وطن".. تميمة وشعار جامعة حلوان بأسبوع شباب الجامعات

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن اختيار التميمة والشعار الجديد لأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، من خلال لجنة الفنون.

حيث تستعد جامعة حلوان على قدم وساق لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر الذى يعد من أهم وأقوى الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية ويحظى باهتمام قوى من الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والثقافة ورئيس لجنة التصميم والإعلان بالأسبوع أن الاختيار جاء معبرًا عن طابع الأسبوع الشبابى وتم تصميم هوية خاصة بالأسبوع من خلال مسابقة طلابية شارك فيها أعضاء هيئة التدريس بالكليات الفنية، وتابعها السادة عمداء الكليات الفنية وقام بالتصويت عليها مختلف اللجان بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

هذا ويقوم بالإشراف على استضافة الاسبوع بالجامعة الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

الجدير بالذكر أن جامعة حلوان تستضيف أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر خلال الفترة من 8 حتى 14 سبتمبر المقبل والذى يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية.

يذكر أن الأسبوع العاشر لشباب الجامعات فى عام 2015 شهد رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى لقاء السيد الرئيس برؤساء الجامعات والطلاب، بمشاركة 7 آلاف طالب وطالبة يمثلون 25 جامعة مصرية، والذى كان تحت شعار «بالعلم والشباب.. تحيا مصر».