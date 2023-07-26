الثانى على الثانوية الأزهرية مكفوفين: تكريم الرئيس السيسي كان دافعا للتفوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

عمت الفرحة منزل الطالب الكفيف بلال محمد السيد جمعة، الحاصل على المركز الثانى على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، مؤكداً أنه لا ينسى حصوله على المركز الثانى على مستوى العالم فى حفظ القرآن الكريم كاملاُ، 2016، وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له خلال الاحتفال بليلة القدر، بقاعة الأزهر الدولية للمؤتمرات، فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم فى 29 يونيو 2016م، ومنحه محافظ كفر الشيخ الأسبق، شهادة أمان، مشيراً إلى أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له كان دافع للتفوق، ودليل على حرص القيادة السياسية والمسئولين ورسالة للعالم أن مصر بلد الأزهر حريصة على نشر تعاليم الدين الإسلامى.

وأكد بلال السيد، أنه كان يتوقع أن يحصل على مركز متقدم على مستوى الجمهورية، وأنه تلقى اتصال هاتفي من المنطقة الأزهرية لتهنئته، مشيراً إلى أنه سيلتحق بكلية اللغات وترجمة، والتي يعتبرها كلية الطب بالنسبة للقسم الأدبي.

وأضاف بلال أنه يدعو الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن مصر فى رباط ليوم الدين، وجنودها خير أجناد الأرض، فمصر باقية بإذن الله ، وسيبقى جيشها حصناً أميناً لشعبها العظيم، مشيراً إلى أنه يطالب كل أقرانه بالحرص على حفظ كتاب الله ومداومة تلاوة، ويحرص الآباء والأمهات على ذلك لينالوا الثواب العظيم، مقدماً الشكر لمحافظ كفر الشيخ على دعمه لحفظه القرآن الكريم ورعايته لهم، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وسائر بلاد المسلمين من كل سوء.

وقال بلال محمد السيد جمعة، إنه طالب بمعهد أبو مندور الثانوي، مؤكداً أنه سبق فوزه بالمركز الأول بعدة مسابقات منها مسابقة رعاية منطقة كفر الشيخ الأزهرية ومسابقة تحدي القراءات على مستوى الجمهورية ومثل مصر بالسعودية بمسابقة أصغر حافظ بجدة، وشارك فى مسابقة المكفوفين في تحدي القراءة، وشارك بمسابقة الغريب بالمنصورة، ومسابقة يمن بالقاهرة.

وقال بلال، إنه يحفظ متن الشاطبية والدرة، وصعد ذات مرة المنبر ليخطب الجمعة ويصلي إماما بالناس فى قريته، مضيفا أنه تعلم على يد مشايخ عدة منهم الشيخ أحمد حمود عامر من الفيوم الذى كان له دور كبير في تعليمه القراءات العشر فى وقت قياسى خلال ستة أشهر، والشيخ محمد مغازى شتا أستاذ القراءات العشر والشيخة هناء شتا، مضيفا: والدى يعمل إماما وخطيبا بالأوقاف ووالدتى حاصلة على كلية الآداب قسم علم نفس "ربة منزل" كان لها دور كبير جدا فى المراجعة اليومية معى.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كرم الطالب بلال محمد السيد جمعة، الكفيف ابن مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفرالشيخ، والحاصل على المركز الثانى على مستوى العالم فى حفظ القرآن الكريم كاملا، خلال الاحتفال بليلة القدر، بقاعة الأزهر الدولية للمؤتمرات، فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم فى 29 يونيو 2016م، كما تم تكريمه بالمسابقة العالمية الثالثة والعشرين للقرآن الكريم، التي أقيمت بشرم الشيخ، تحت رعاية وزارة الأوقاف المصرية، فى 10 أبريل 2016م، حيث تقدم لمسابقات عدة، وفاز مؤخرًا بالمركز الأول على مستوى المحافظة، ثم المركز الأول على مستوى الجمهورية، وتم تصعيده فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم وفاز بالمركز الثانى على مستوى العالم.