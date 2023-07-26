التخطيط: تطوير 200 مركز تكنولوجى متنقل إضافى خلال العام 2023- 2024

كتبت أسماء أمين

تستهدف الحكومة توفيرالمزيد من المراكز التكنولوجية المتطورة الثابتة والمتنقلة لتغطي جميع المحافظات للتسهيل علي المواطنين في الحصول علي افضل الخدمات بأعلي جودة وأقل تكلفة.

وقد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه عن خطة الحكومة فى توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة ومن المستهدف تطوير 200 مركز تكنولوجي إضافي خلال العام 2023- 2024 من اجل تغطية عدد اكبر من المناطق و تقديم مزيد من الخدمات الحكومية، وتتمتع بمرونة التحرك إلى المواطن، ولا سيما في الأماكن التي تشهد تكدساً وكثافات سكانية مرتفعة، ومن بسنها المدن الساحلية وكذا جاري الاعداد لعمل المراكز التكنولوجية المتنقله في قري المشروع القومي "حياة كريمة"

وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من المراكز تكنولوجية متنقلة جديدة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في المناطق الساحلية (الأسكندرية العالمين ومطروح) وذلك للتسهيل علي سكان هذة المدن والمصطافين الحصول علي للخدمات الحكومية حيث تقدم خدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، وخدمات الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية.