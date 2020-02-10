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"المراكز التكنولوجية" حلم التحول لمنظومة الشباك الواحد بالأقصر

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:30 ص
"المراكز التكنولوجية" حلم التحول لمنظومة الشباك الواحد بالأقصر المراكز التكنولوجية
الأقصر – أحمد مرعى

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فى خطوة جادة من محافظة الأقصر للعمل على التحول للخدمات الإلكترونية والتكنولوجية المتطورة، تسعى الأقصر للوصول لأعلى معدلات لخدمات كافة أبناء المدن والقرى فى مقرات المراكز التكنولوجية المتطورة، التى تم تنفيذها مؤخراً فى 6 مدن بجانب المركز الرئيسى بديوان عام المحافظة، حيث أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مؤخراً عن تفعيل المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بمراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار جهود محافظة الأقصر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية، وتنفيذاً لبروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
 
المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(1)
 
المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(8)
 
وفى هذا الصدد قال اللواء أشرف موافى، سكرتير عام محافظة الأقصر، إنه يجرى العمل على قدم وساق لدعم العمل بالمنظومة الإلكترونية للدولة عبر المراكز التكنولوجية الحديثة بمحافظة الأقصر، حيث إن تطوير تلك المراكز يأتى فى إطار المشروع القومى الذى تتبناه وزارة التخطيط لرفع كفاءة أداء الجهاز الإدارى للدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين، وكذلك خطة برنامج تطوير الخدمات الحكومية والتى تهدف إلى تطوير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة.
 
المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(3)
 
المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(2)
 
وأضاف سكرتير عام محافظة الأقصر لـ"اليوم السابع" أنه تم العمل على مناقشة وبحث سير العمل بالمنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية التى طورتها المحافظة مؤخراً، وهى 6 مراكز فى المدن المختلفة بجانب المركز الرئيسى بديوان عام محافظة الأقصر، وذلك فى لقاءات مع المهندس حمدى سالم مسئول دعم فنى بوزارة التخطيط، ومحمد عبد النبى صالح مشرف تدريب محافظة الأقصر بوزارة التخطيط، ورؤساء المدن والمراكز، ومسئولى المراكز التكنولوجية بالمدن، لمناقشة وبحث كافة المعوقات التى تواجههم أثناء العمل بمنظومة العمل الإلكترونية بالمدن والمراكز، وكيفية التغلب عليها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية، وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارتى التخطيط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(4)
 
وأوضح سكرتير عام المحافظة أن تطوير المراكز التكنولوجية أمر مهم لخدمة التطور التكنولوجى، بناء على توجيهات الحكومة حالياً، حيث إنه تم العمل مؤخراً على تطوير عدد 6 مراكز تكنولوجية فى المراكز والمدن وهى (الزينية – الطود – البياضية – القرنة – أرمنت - إسنا)، بالإضافة للمركز الرئيسى بالديوان العام، وتم تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المواطنين واستقبالهم بصورة جيدة والتسهيل على المواطنين.
 
المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(5)
 
وفى نفس السياق تقول حنان أحمد، مدير المركز التكنولوجى لديوان المحافظة، المشرفة على المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، إن أعمال تطوير المراكز التكنولوجية بالأقصر تأتى فى إطار وضع آليات العمل لتشغيل تلك المنظومة، لتيسير الحصول على الخدمات الحكومية للمواطنين بالمراكز والمدن للعمل بشكل مركزى من خلال الشباك الواحد، حيث إنه من ضمن أهداف المركز التكنولوجى القيام بالعمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها من خلال ميكنة العمل، وذلك لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.
 
المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(6)
 
وأضاف المشرفة على المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، أن الخدمات المقدمة للمواطن بالمراكز التكنولوجى من المقرر أن تتضمن ما يلى: (استخراج رخصة بناء - هدم - إشغال طريق - محلات)، حيث إنه سيتم ربط جميع الجهات الخارجية التى ترتبط بخدمة المواطن، وسيتم ربطها مع الديوان العام والوحدات المحلية وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطن، حيث تم تكليف مسئولى الشباك والمشرفين بالمركز التكنولوجى بالمجلس، بضرورة إسناد لمشرفى النظام والدعم الفنى مهامه لتغطية الإدارات بالمبنى بالكامل لمتابعة العمل والتشغيل على النظام المميكن، وتذليل كافة المعوقات من أمام مستخدمى النظام، وعرضها عليه أول بأول وسرعة الانتهاء من الطلبات الموجهة إلى الإدارات التنفيذية غير المميكنة لحين ميكنتها.
 
المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(7)
 
وأكدت حنان أحمد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الفترة الماضية على إمداد المراكز التكنولوجية بالموظفين المدربين والأجهزة الحديثة، فضلاً عن تدريبهم على كيفية التعامل مع المواطنين واستقبالهم بصورة جيدة والتسهيل على المواطنين خلال تقديم طلباتهم وتعريفهم بالمستندات المطلوبة، وذلك بدعم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتطوير تلك الخدمات.
 
المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(9)
 
أما أحمد همام، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال بالأقصر، فقد صرح بأن ما تقوم به وزارة التخطيط يأتى فى إطار الدور الحكومى لتطوير الخدمات الجماهيرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الشفافية الكاملة والقضاء على الفساد الإدارى فى هذا الشأن، حيث إن أحد أهم الركائز التى تقوم عليها فكرة إنشاء المراكز التكنولوجية هى وجود مراكز قادرة على الاتصال بكافة الإدارات تستطيع القيام بالنيابة عن المواطن بمتابعة كافة معاملاته دون التنقل بين الإدارات المختلفة لإنهاء إجراءاته، ولرفع كفاءة الأداء على جميع مستويات العمل، وتهدف منظومة الشباك الواحد للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، حيث إن منفذ الشباك الواحد سيتلقى من المواطنين كافة الطلبات وتسليمها للمواطنين فى منفذ واحد فى موعد محدد.
 
المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(11)
 
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال بالأقصر، أنه تعد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين هى أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة أداء الإدارات الرئيسية التى تتعامل مع المواطنين على مستوى المحافظة، والهدف الأساسى من تطوير مراكز التطوير التكنولوجى وميكنتها هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها فى أقصر وقت ممكن، والارتقاء بمستوى الخدمة ومواكبة كل ماهو جديد فى عالم التكنولوجيا لصالح المواطن.
 
 


المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(12)
المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(12)

المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(13)
المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(13)

المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(14)
المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(14)

المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(15)
المراكز-التكنولوجية-حلم-التحول-لمنظومة-الشباك-الواحد-(15)

 


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